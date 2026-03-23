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È morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, il fondatore di OnlyFans

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Credit: AGF

L'imprenditore è scomparso "dopo una lunga battaglia contro il cancro"

di Niccolò Di Francesco
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È morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, fondatore di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’uomo, a quanto si apprende, era gravemente malato. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Leo Radvinsky. Leo è morto pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cancro” ha dichiarato una portavoce di OnlyFans aggiungendo che “la sua famiglia ha richiesto privacy in questo momento difficile”. Originario di Odessa, si era trasferito a Chicago da bambino mentre da anni risiedeva nel Regno Unito.

La carriera di Radvinsky inizia ad appena 20 anni quando realizza alcune piattaforme che distribuivano password rubate per accedere ai siti porno. Dopo aver creato MyFreeCam, un sito che proponeva sempre contenuti hot, nel 2017 acquista OnlyFans, piattaforma che, inizialmente, vietava la pubblicazione di contenuti esplitici. È proprio sotto il controllo di Radvinsky che il sito diventa quello che è oggi: una vera e propria miniera d’oro capace di fatturare, nel 2022, oltre 5 miliardi di dollari. Andamento rispecchiato anche negli anni successivi con il proprietario che, nel 2025, ha ricevuto 497 milioni di dollari di dividendi ordinari. Di recente, la società era stata messa in vendita per circa 8 miliardi di dollari.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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