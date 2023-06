Lascia il fidanzato dopo 8 anni e decide di fare la escort: “Viaggio gratis ovunque”

Diventa virale la storia di Charlotte Davies, dirigente in area social media marketing, che ha pubblicato una serie di video su TikTok. La 24enne, dopo la fine di una relazione durata otto anni, ha deciso di cambiare vita e fare la escort. “All’epoca, ero uscita da una relazione lunga otto anni quindi sapevo che non volevo ricominciare una storia seria al momento”, ha raccontato la giovane.

Dopo aver conosciuto più da vicino il mondo delle escort in uno show televisivo, Charlotte ha deciso di cambiare lavoro. Una storia che potrebbe essere la trama di un film in stile Il piacere è tutto mio, ma è la realtà. “Faccio viaggi ovunque grazie agli uomini con cui esco, mi fanno volare in prima classe, faccio shopping con i soldi altrui e mi pagano 200 sterline ad appuntamento”. “Uscire con loro è come essere amici di letto. È una situazione vantaggiosa per entrambi. Sono tutte persone davvero simpatiche e spesso sono più grandi di me. Molti di loro hanno tra i 30 e i 40 anni. Una volta sono uscita con un uomo che aveva 63 anni”, spiega la ragazza nei video.

“In queste relazioni veloci ci sono quasi tutti i vantaggi di una relazione tradizionale e seria, ma senza l’impegno, che è quello che non voglio al momento”. “Sto sempre valutando e rivalutando se questa sia la cosa giusta per me. Grazie ai soldi che prendo sto risparmiando per altri viaggi in futuro e sto risparmiando anche per comprare una casa un giorno. Mi piace e non penso che smetterò presto”, aggiunge la 24enne.

I suoi clienti, spiega, la fanno sentire più rispettata rispetto ad altri uomini con cui è uscita: “L’unica cosa che mi farebbe smettere è se incontrassi qualcuno con cui vorrei avere una relazione monogama seria. In quel caso, la smetterei. Fino a quando ciò non accadrà, è qualcosa che si adatta davvero al mio modo di vivere”.