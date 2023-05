La crociera si trasforma in un incubo per una tempesta: cabine e corridoi allagati | VIDEO

La nave da crociera Carnival Sunshine è stata allagata e i passeggeri sono stati evacuati dopo aver navigato direttamente contro una tempesta che ha colpito la costa della Carolina del Sud. I passeggeri a bordo della grossa nave, lunga 273 metri, hanno postato dei video che mostrano corridoi allagati, tubi distrutti e porte strappate dai cardini mentre la nave si preparava ad attraccare a Charleston. Diversi passeggeri si sono lamentati di aver iniziato a sentirsi male a causa dei movimenti bruschi.

Footage from the Carnival sunshine cruise 😳🌊 Video credit: 📹 TT: k8lyns_m pic.twitter.com/fA7IxtqQhI — Wow Terrifying (@WowTerrifying) May 29, 2023

La Carnival Sunshine stava tornando in rada dopo un viaggio di una settimana alle Bahamas quando è stato sorpresa da condizioni meteo avverse. I video condivisi online dai vacanzieri mostrano corridoi allagati pieni di vetri e altri detriti, porte strappate dai cardini e tubi distrutti sul pavimento.

The aftermath aboard Carnival Sunshine after a severe storm.

The crew from Deck 0-4 evacuated to the theater, and anywhere they could rest… the crew bar destroyed. pic.twitter.com/MqsDJYvrSG — Crew Center (@CrewCenter) May 28, 2023

I membri dell’equipaggio della nave sono stati costretti a evacuare i loro alloggi. Durante la tempesta, diversi passeggeri si sono anche lamentati di aver iniziato a sentirsi male a causa dei movimenti bruschi della barca: un viaggiatore ha descritto di essere in grado di “annusare le persone che stavano male camminando per i corridoi”, ha riferito il Daily Mail.

I passeggeri si sono anche lamentati perché per ore non hanno ricevuto notizie dal capitano della nave o dai membri dell’equipaggio. “Ci hanno lasciati alla cieca”, ha detto uno dei passeggeri. “Nessuno ha dato rassicurazioni su cosa stava succedendo, dove eravamo diretti, quale fosse il piano. Avrebbero potuto aggiornarci e farci sapere qualcosa”. Un altro passeggero ha dichiarato di non aver ricevuto notizie dal capitano o dall’equipaggio per più di 12 ore. Per di più, tutti i detriti sono stati lasciati nei corridoi e nelle stanze dopo i danni prodotti dalla tempesta.