L’attrice Jane Fonda è stata arrestata mentre stava prendendo parte a una manifestazione contro il cambiamento climatico a Washington. L’attrice, 81 anni, è stata ammanettata dagli agenti e portata via. Insieme a lei sono state arrestate altre 16 persone.

Gli attivisti – che facevano parte del gruppo Oil Change International – stavano manifestando per chiedere provvedimenti e misure contro il surriscaldamento globale e per questo i manifestanti si trovavano simbolicamente sulla scalinata di Capitol Hill, la sede del Congresso a Washington.

Il video dell’attrice 81enne che viene ammanettata e portata via dalla polizia ha fatto il giro del web nel giro di pochi minuti.

WATCH: Police arrested Jane Fonda on the steps of the U.S. Capitol Building Friday. 15 other climate change activists were also arrested https://t.co/acMB8yFtX1 pic.twitter.com/spA9gyGwXK

— CBS News (@CBSNews) October 11, 2019