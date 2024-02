Istanbul, attacco al tribunale: cinque feriti. Uccisi gli assalitori

Due persone, un uomo e una donna, sono stati uccisi durante un “tentativo di attacco” contro un checkpoint di sicurezza vicino al tribunale di Caglayan, sul versante europeo di Istanbul.

Lo ha annunciato sui social il ministro turco degli Interni, Ali Yerlikaya. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre agenti di polizia. “Mi congratulo con i nostri eroici agenti di polizia. Auguro una pronta guarigione ai nostri feriti”, ha aggiunto il ministro.

Earlier today, two gunmen opened fire near the Çağlayan courthouse, injured a number of police officers.

Both were neutralized. #Istanbul #Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/RhJ29TSCNM

— Aleph א (@no_itsmyturn) February 6, 2024