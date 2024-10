Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, venerdì 4 ottobre

A quasi un anno dai brutali attentati di Hamas e della Jihad Islamica in Israele, la guerra in Medio Oriente non è più solo limitata alla Striscia di Gaza, dove sono già morte almeno 41.788 persone e altre 96.794 sono rimaste ferite. Il fronte più caldo al momento è in Libano, dove i raid israeliani contro il gruppo armato sciita Hezbollah hanno provocato in un anno 1.974 vittime, tra cui 127 minori e 97 tra operatori sanitari e vigili del fuoco, più di 9.350 feriti e circa 1,2 milioni di sfollati. Nuovi raid attribuiti a Israele hanno colpito anche in Siria, mentre il gruppo armato sciita yemenita degli Houthi ha rivendicato un altro attacco contro Israele. Intanto l’Iran aspetta ancora la reazione di Tel Aviv dopo le due raffiche di circa 180 missili balistici sparate il 1° ottobre contro lo Stato ebraico per vendicare l’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del generale dei Pasdaran, Abbas Nilforoushan. La ritorsione israeliana, secondo quanto si è fatto sfuggire ieri Joe Biden con la stampa riunita fuori dalla Casa bianca, potrebbe concentrarsi sulle infrastrutture petrolifere della Repubblica islamica. Nel frattempo è atteso oggi in visita a Beirut il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

