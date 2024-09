Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 10 settembre

A più di 11 mesi dai brutali attentati compiuti lo scorso 7 ottobre in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra nella Striscia di Gaza continua: i morti sono almeno 40.988 e i feriti 94.825. I militari israeliani hanno ordinato nuove evacuazioni della popolazone nel nord del territorio costiero palestinese, da cui Hamas e la Jihad Islamica riescono ancora a lanciare razzi verso lo Stato ebraico e dove la mancanza di carburante e forniture mediche rischia di far chiudere gli unici ospedali ancora in funzione. Ma il fronte più caldo resta il Libano da dove il gruppo armato sciita Hezbollah continua a sparare droni e missili, attacchi a cui le forze armate di Tel Aviv rispondono con bombardamenti ormai quotidiani. Tanto che il premier di Beirut Najib Mikati ha fatto appello alla comunità internazionale per fermare l’escalation. Una situazione esplosiva che coinvolge anche la vicina Siria, dove una serie di raid attribuiti a Israele hanno provocato almeno 14 morti, e l’Iran, che ha condannato l’attacco “criminale” dello Stato ebraico contro il regime di Damasco. Sebbene la diplomazia sia al lavoro, i negoziati per una tregua nella Striscia e la liberazione degli ostaggi sono ancora in stallo. Israele si attende una nuova proposta da parte degli Stati Uniti mentre oggi si riuniscono al Cairo, in Egitto, i ministri degli Esteri della Lega araba, una riunione a cui – per la prima volta in 13 anni – partecipa anche il capo della diplomazia turca Hakan Fidan. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 10 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

