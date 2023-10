Guerra Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta

Prosegue la guerra in Israele. Nella giornata di ieri, l’Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di questioni umanitarie ha accusato Israele di commettere crimini di guerra nella Striscia di Gaza avendo messo in atto una ”punizioni collettiva” della popolazione palestinese dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. Intanto un portavoce militare israeliano ha rivelato alla stampa straniera che uno dei quartier generali di Hamas si trova sotto Shifa, il principale ospedale della Striscia di Gaza, un ospedale che dispone di 1.500 posti letto e 4.000 dipendenti. Nel frattempo dei jet militari americani hanno attaccato in Siria dei gruppi di militanti sostenuti dall’Iran che avevano colpito truppe Usa nel Paese e in Iraq. E oggi? Cosa accadrà? Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 28 ottobre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 08,00 – Israele: “Colpiti 150 obiettivi di Hamas a Gaza nord”- Sono stati circa 150 gli obiettivi sotterranei, tunnel compresi, colpiti dall’aviazione israeliana la scorsa notte nel nord della Striscia Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati uccisi diversi terroristi.

Ore 07,00 – Israele dice di aver ucciso il capo delle operazioni aeree di Hamas – L’esercito israeliano afferma di aver ucciso l’uomo che presumibilmente comandava i combattenti di Hamas che si erano infiltrati in Israele a bordo di parapendio il 7 ottobre ed era presumibilmente responsabile degli attacchi di droni contro postazioni militari israeliane. Le Forze di Difesa Israeliane hanno pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter: “Durante la notte, aerei da combattimento dell’IDF hanno colpito Asem Abu Rakaba, il capo della squadra aerea di Hamas.

Ore 06,00 – Medici Senza Frontiere afferma di aver perso i contatti con il personale di Gaza – Medici Senza Frontiere ha affermato di aver perso i contatti con alcuni dei suoi colleghi palestinesi sul campo. In un messaggio condiviso sui social, il gruppo si è detto “particolarmente preoccupato per i pazienti, il personale medico e le migliaia di famiglie che si rifugiano nell’ospedale Al Shifa e in altre strutture sanitarie”. “Chiediamo la protezione inequivocabile di tutte le strutture mediche, del personale e dei civili nella Striscia di Gaza”, ha affermato MSF.

Ore 05,00 – Il blackout a Gaza potrebbe nascondere “atrocità” secondo HRW – Il “blackout quasi totale delle telecomunicazioni” a Gaza potrebbe creare una copertura per “atrocità di massa”, ha avvertito un ricercatore dell’organizzazione non governativa Human Rights Watch. “Questo blackout delle informazioni rischia di fornire copertura per atrocità di massa e di contribuire all’impunità per le violazioni dei diritti umani”, ha affermato Deborah Brown, ricercatrice senior in tecnologia e diritti umani, in una dichiarazione pubblicata online. In precedenza anche il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ) aveva sottolineato la necessità di ripristinare le comunicazioni con Gaza, affermando che il mondo stava “perdendo una finestra sulla realtà” del conflitto.