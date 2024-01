Crosetto: "L’Italia è pronta per il comando della missione nel Mar Rosso". Pressioni della Cina sull’Iran per frenare gli Houthi nel Mar Rosso

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 26 gennaio

Sarebbero 20 le vittime di un attacco contro la folla in attesa degli aiuti umanitari nella città di Gaza. L’attacco sarebbe avvenuto a piazza Kuwait, ferendo altre 150 persone. Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza ha denuncia un attacco contro persone che facevano la coda per ricevere aiuti umanitari a Gaza. “L’occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti”, ha detto Ashraf al-Qudra in una dichiarazione su Telegram. L’esercito israeliano ha detto che sta indagando sul caso. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 26 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 13.00 – Bombardamenti di Israele nel sud del Libano – Bombardamenti aerei e di artiglieria israeliani si registrano nel sud del Libano nelle aree a ridosso del fronte di guerra tra gli Hezbollah libanesi e Israele. Secondo media locali, stamani sono state colpite le località di Naqura, Tayr Harfa, Blida, Aytarun, Marun ar Ras, Beit Lif, Halta e Hula, situate nella zona costiera mediterranea, nel settore centrale e in quello orientale della linea di demarcazione tra i due paesi.

Ore 12.00 – Soldato israeliano morto a Gaza, bilancio perdite sale a 220 –Un soldato israeliano è rimasto ucciso ieri nel corso di combattimenti avvenuti nel sud della Striscia. Si tratta, ha reso noto il portavoce militare, del riservista del genio Eliran Yeger, 38 anni. Sale così a 220 – secondo i media – il numero complessivo dei soldati morti sul campo di battaglia con l’inizio delle operazioni terrestri contro Hamas a Gaza, alla fine di ottobre.

Ore 10.00 – Pressioni della Cina sull’Iran per frenare gli huthi nel Mar Rosso – Funzionari cinesi hanno chiesto alle loro controparti iraniane di aiutare a frenare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte degli huthi sostenuti dall’Iran, per non danneggiare le relazioni commerciali con Pechino. Lo hanno riferito fonti iraniane e un diplomatico, scrive Reuters sul suo sito. I colloqui tra Cina e Iran hanno avuto luogo in diversi incontri a Pechino e Teheran. “Fondamentalmente, la Cina dice: ‘Se i nostri interessi vengono danneggiati, ciò avrà un impatto sui nostri affari con Teheran. Quindi dite agli Houthi di mostrare moderazione”, ha detto un funzionario iraniano informato sui colloqui.

Ore 9.50 – Gaza, 183 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore – Sono 183 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, e 377 quelli rimasti feriti. È l’ultimo bilancio del ministero della Salute di Gaza, secondo il quale, dal 7 ottobre, le vittime della campagna israeliana sono almeno 26.083 e i feriti 64.487.

Ore 9.30 – Financial Times: “Compagnie di navigazione cinesi sfruttano la situazione nel Mar Rosso” – Diverse compagnie di navigazione cinesi hanno redistribuito le loro navi per servire il Mar Rosso e il Canale di Suez, in quello che gli analisti hanno definito come un tentativo di sfruttare la percepita immunità della Cina dagli attacchi Houti che, cacciando la gran parte degli altri operatori dall’area per i legami con Israele, hanno dichiarato di agire a sostegno dei palestinesi di Gaza durante la guerra Israele-Hamas. Queste linee cinesi più piccole, scrive il Financial Times, “servono porti come Doraleh a Gibuti, Hodeidah nello Yemen e Jeddah in Arabia Saudita, che hanno tutti dovuto affrontare grandi cali di traffico”.

Ore 9.20 – Israele sotto accusa per genocidio, attesa oggi la sentenza della Corte dell’Aia – È atteso per oggi il pronunciamento della Corte internazionale di giustizia (Cig) sulla richiesta dal Sudafrica, che accusa Israele di violare la Convenzione sul genocidio sulla Striscia di Gaza. Presente all’Aia anche la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor. Pretoria ha chiesto ai giudici di adottare una serie di misure cautelari in attesa del giudizio sulle accuse di genocidio, che potrebbe richiedere anni. La Corte potrebbe imporre a Israele un cessate il fuoco per difendere le vite dei palestinesi. Israele si aspetta che la Corte respinga l’accusa di commettere il crimine di genocidio a danno dei palestinesi di Gaza, come ha detto nelle scorse ore il portavoce del governo israeliano Eylon Levy.

Ore 9.10 – Al Jazeera: cecchini sparano alle persone che cercano di lasciare l’ospedale di Khan Yunis – I cecchini nei pressi dell’ospedale al-Amal a Khan Younis, nel sud di Gaza, stanno sparando alle persone mentre cercano di lasciare gli edifici. Lo ha riportato un giornalista di al Jazeera, Hani Mahmud. “Questo ospedale è stato sotto assedio negli ultimi giorni e ora è completamente fuori servizio. Ma ciò che è veramente scioccante in questo momento è il fatto che ci siano dei cecchini nelle vicinanze di questo ospedale. Gli edifici dell’ospedale ospitano centinaia di palestinesi sfollati. Se tentano di lasciare gli edifici vengono colpiti”. Ha anche detto che i bombardamenti sono proseguiti nella notte su tutta la città, con un attacco nelle vicinanze dell’ospedale Nasser.

Ore 9.00 – Haaretz: accordo su principali punti per il rilascio ostaggi – Israele e Hamas avrebbero raggiunto un’intesa di base sulla maggior parte dei termini dell’accordo che riguarda il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Lo ha scritto il quotidiano Haaretz citando fonti. Le parti, secondo il giornale israeliano, avrebbero concordato un periodo di 35 giorni per la liberazione degli ostaggi probabilmente in tre o quattro fasi mentre Israele dovrebbe rilasciare i prigionieri palestinesi ampliando l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. Resterebbero sul tavolo il nodo che riguarda l’identità e il numero dei prigionieri palestinesi. Secondo Haaretz tuttavia mentre Hamas chiede un cessate il fuoco completo, Israele rifiuta la richiesta. La notizia pubblicata da Haaretz nella tarda serata di ieri tuttavia non trova conferme da altre fonti e altri media israeliani scrivono che i capi di Cia e Mossad incontreranno i vertici del Qatar per proseguire la trattativa.

Ore 8.30 – Crosetto: “L’Italia è pronta per il comando della missione nel Mar Rosso” – “Se ci chiederanno di averlo lo prenderemo, ne abbiamo le capacità, se il comando della missione nel Mar Rosso, lo vogliono i francesi va benissimo, il problema è avere presto una missione efficace per tutelare la sicurezza delle navi commerciali e le nostre economie, oltre al diritto internazionale”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera aggiungendo che “l’Europa al momento è fatta così, è un dato di fatto: esistono 27 politiche estere diverse, ogni paese ha una sua agenda non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Niger, nel Nord Africa, in Kosovo. Per questo non abbiamo un ruolo rilevante nel mondo”.