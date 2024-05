Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 24 maggio

A quasi otto mesi dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono almeno 35.800 mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili secondo le Nazioni Unite. Intanto è atteso per oggi pomeriggio il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja sulla richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele la fine dell’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese. Il governo di Tel Aviv però ha già fatto sapere che “nessun potere sulla Terra” impedirà allo Stato ebraico di “attaccare Hamas a Gaza”, mentre le sue forze armate (Idf) continuano ad ammassare truppe nel sud della Striscia e i suoi soldati avanzano sull’affollato centro città. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 24 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento