Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 24 gennaio

Si continua a combattere a Khan Yunis, diventato il fronte principale nella campagna israeliana lanciata nella Striscia di Gaza il 7 ottobre scorso. Nel Mar Rosso intanto Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato nuovi raid contro le forze yemenite huthi,che da novembre hanno attaccato almeno 33 navi da carico in navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Un ministro di Israele ribadisce: “Sganciare l’atomica su Gaza” – Durante una visita nella città di Hebron, in Cisgiordania, il ministro israeliano per gli Affari e il patrimonio di Gerusalemme, Amichai Eliyahu, su posizioni di estrema destra, ha ribadito il suo appello a sganciare una bomba atomica sulla Striscia di Gaza. Eliyahu ha aggiunto che la Corte internazionale di Giustizia, che esamina le accuse di genocidio contro Israele, “conosce le mie posizioni”. Lo riporta Haaretz.

Ore 7,00 – Iraq: gli attacchi Usa “non aiutano la pacificazione” – Gli attacchi americani effettuati mercoledì in due settori in Iraq “non aiutano la pacificazione”, ha commentato il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qassem al-Aaraji, deplorando “un’aggressione e una palese violazione del sovranità irachena”.

Ore 6,00 – Wsj: “Hamas apre a rilascio alcuni ostaggi per pausa scontri” – Hamas apre al rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una pausa significativa dei combattimenti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti egiziane, secondo le quali Hamas avrebbe comunicato la sua apertura a trattare ai mediatori. Secondo il quotidiano, Hamas avrebbe aperto a un accordo per il rilascio delle donne civili e dei bambini.