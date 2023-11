La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 1 novembre

Mentre le forze israeliane continuano a ingaggiare “numerosi scontri” lungo tutta la Striscia di Gaza, come riportato da uno dei portavoce dell’Idf, Peter Lerner, il presidente israeliano Isaaac Herzog ha ammesso nel corso di un’intervista a Porta a porta che la guerra tra Israele e Hamas sarà “lunga”. Nel frattempo, secondo il ministero della Salute palestinese sono 8.525 le vittime nella Striscia, di cui 3.542 bambini. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 1 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10,30 – Netanyahu: “Vinceremo nonostante perdite dolorose” – “Siamo in una guerra difficile. Sarà una guerra lunga. Abbiamo ottenuto importanti risultati, ma anche perdite dolorose”: lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato. “Sappiamo che ognuno dei nostri soldati è un mondo intero. L’intera nazione di Israele abbraccia voi, le famiglie, dal profondo dei nostri cuori. Siamo tutti con voi nel momento di grande dolore”, ha dichiarato Netanyahu. “I nostri soldati sono caduti in una guerra ingiusta, la guerra per la nostra casa”, ha detto Netanyahu. “Prometto a voi cittadini di Israele: completeremo il lavoro. Continueremo fino alla vittoria”.

Ore 10,00 – Israele: “Sappiamo reagire alle minacce dal mar Rosso” – Israele ha lanciato oggi un avvertimento a chi, dal mar Rosso, sta lanciando negli ultimi giorni ripetuti attacchi alla città israeliana di Eilat, sia con droni sia con missili terra-terra. “In quella zona siamo in stato di allerta difensiva” ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, riferendosi all’intercettamento nella nottata di una “minaccia” proveniente dal mar Rosso prima che entrasse nello spazio aereo israeliano. “Inoltre – ha aggiunto – sappiamo anche attaccare, nel luogo e nei tempi che stabiliremo, sulla base dei nostri interessi di sicurezza”.

Ore 9,30 – Fonte Egitto: “Evacuazione limitata a feriti e stranieri” – Il valico di Rafah fra la Striscia di Gaza e l’Egitto è stato riaperto per un’evacuazione limitata verso l’Egitto di feriti palestinesi e detentori di passaporto straniero. Lo ha riferito una fonte egiziana al quotidiano israeliano Haaretz.

Ore 9,00 – Apre valico Rafah per evacuazione limitata da Gaza – Il valico di Rafah è aperto alle persone per un’evacuazione limitata da Gaza. Video del valico tra Gaza e l’Egitto mostrano persone e automobili che iniziano a muoversi. Lo riportano diversi media. Secondo un accordo mediato dal Qatar, è prevista un’evacuazione limitata di cittadini stranieri e feriti gravi dalla Striscia.

Ore 7,00 – Il Qatar ha mediato un accordo per prelevare alcuni feriti – Il Qatar ha mediato un accordo tra Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, per consentire il passaggio di chi ha un passaporto straniero e di alcune persone gravemente ferite fuori da Gaza.