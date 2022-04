Israele pronta a ospitare un incontro Putin-Zelensky: “Trovino prima un accordo”

Israele ha confermato la sua disponibilità a ospitare un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando l’ambasciatore israeliano in Russia Alexander Ben Zvi, secondo cui il suo Paese è “certamente” pronto a ospitare i colloqui, “nonostante loro (Putin e Zelensky ndr.) debbano prima trovare un accordo”.

Ben Zvi ha fatto sapere che per Israele sarebbe un “grande onore” ospitare gli eventuali negoziati tra le due parti, sottolineando che le delegazioni di Russia e Ucraina potrebbero incontrarsi a Gerusalemme. “Ciò che è stato fatto in Turchia può anche essere ripetuto nel nostro Paese,” ha aggiunto.

L’ambasciatore ha proseguito dicendo che il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente russo mantengono ancora regolari contatti. “Si sentono su base regolare, ma non posso dire quando avverrà il loro prossimo colloquio”, ha aggiunto. Putin e Bennett hanno tenuto diverse conversazioni telefoniche dall’inizio dell’anno il primo ministro israeliano si è recato in visita a Mosca a inizio marzo per discutere la situazione in Ucraina.