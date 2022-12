“Sogno che cammini nuda con la gente che le tira escrementi addosso”: cronista del Sun sospeso per insulti a Meghan Markle

Jeremy Clarkson, cronista del tabloid inglese Sun, aveva scritto nella sua rubrica settimanale che il suo sogno è di vedere Meghan Markle sfilare nuda per le strade di Londra con la gente che la insulta e le lancia escrementi di ogni tipo. Questo dopo che Netflix ha messo in onda gli episodi della docuserie “Harry e Meghan”, uno show che ha messo a nudo la famiglia reale e alzato la tenzione a Buckingham Palace. Il cronista è stato sospeso dal Sun, dopo che in molti si sono schierati pubblicamente contro le sue parole, a partire dal sindaco di Londra Sadiq Khan fino alla sua stessa figlia. I Duchi di Sussex non sono ben visti a Londra, e i recenti commenti ne sono una dimostrazione. L’attacco di Clarkson ha fatto pervenire all’Ipso (Independent Press Standard Organization), l’organismo regolatore della stampa nel Regno Unito, oltre seimila lettere di protesta in un solo giorno, la metà di quante ne arrivino mediamente in un anno.

Lord Edward Faulks, presidente dell’Ipso, ha cancellato il suo appuntamento a una cena a casa di Rupert Murdoch, il magnate dei media proprietario – tra gli altri – del Sun. “Oh cielo! Devo aver messo il piede sulla piaga. In una rubrica su Meghan, ho fatto un goffo riferimento a una scena della serie ‘Trono di Spade’ (quella della Camminata della Vergogna a cui è sottoposta la protagonista, ndr) e questo non è piaciuto per nulla a un bel po’ di persone. Sono inorridito di avere causato così tanta sofferenza e starò più attento in futuro”, ha commentato Clarkson su Twitter.