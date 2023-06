Una sfida estrema, finita tragicamente. Una influencer cinese di 21 anni è morta durante un tentativo di perdere quasi 100 chili in un campo di addestramento per la perdita di peso. Intense sessioni di allenamento per passare da 156 chilogrammi a 56, tutto documentato su TikTok. I suoi immani sforzi sono diventati virali sui social, ma alla fine purtroppo si sono rivelati fatali.

La giovane era seguita costantemente da Cnr News, la tv statale cinese, che secondo la Cnn avrebbe poi tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo. La morte di Cuihua, questo il nome d’arte della ragazza che voleva essere d’esempio per i suoi migliaia di follower, sta facendo molto discutere. La 21enne cercava di sensibilizzare il suo pubblico sul problema, sempre più diffuso anche in Cina, dell’obesità e dei rischi per la salute. Preoccupa però come le ragazze nel Paese asiatico siano spesso costrette a conformarsi agli standard di bellezza tradizionali.

E infatti un altro aspetto che andrà regolamentato è quello dell’industria delle influencer, per il modello anche estetico da imitare che propongono. Non è infatti la prima volta che queste star dei social in Cina perdono la vita, cimentandosi in sfide sempre più estreme. Qualche settimana fa è morto un ragazzo che ha bevuto in diretta web diverse bottiglie di superalcolici.

Un tema di grande attualità, purtroppo, anche in Italia, dopo l’incidente di Casal Palocco a Roma, in cui un bambino ha perso la vita. Il piccolo viaggiava con la madre e la sorellina su una Smart, quando è stato investito da un Suv con a bordo cinque youtuber.

Cuihua aveva documentato i suoi sforzi per perdere peso per le sue decine di migliaia di follower sul TikTok cinese, Douyin. Entrata nel campo di dimagrimento nel 2022, la ragazza ha pubblicato decine di video di se stessa durante intensi esercizi di allenamento, spiegando di voler perdere 100 dei sui 156 chili. La sua dieta ferrea prevedeva ridottissime quantità di cibo, a base di cereali grezzi, cavoli, uova e frutta, oltre ad allenamenti cardio e di forza ad alta intensità.

Dopo la notizia del decesso, i follower hanno denunciato i metodi brutali usati dal centro. Poco chiare le cause che hanno portato alla morte, ma i genitori della 21nne hanno raccontato che si era recata in ospedale dopo essersi sentita male in seguito a un esercizio fisico.