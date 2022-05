In Bielorussia il governo vieta il romanzo “1984” di George Orwell

Nel paese governato Lukashenko, alleato di Putin, è vietato avere anche solo una copia del "Grande Fratello" orwelliano, come nell'Urss fino al 1987

In Bielorussia il governo vieta la diffusione del celebre romanzo distopico “1984” di George Orwell, ordinando che venga ritirato da ogni libreria, anche online. Nel paese governato da Alexander Lukashenko, alleato del presidente russo Vladimir Putin, è vietato avere anche solo una copia del “Grande Fratello” orwelliano, come nell’Urss fino al 1987. Lo riportano fonti ucraine citando Nasha Niva, uno dei più antichi settimanali bielorussi.

Il famoso romanzo, che narra di un mondo controllato da un governo fortemente totalitario, tradotto in lingua bielorussa è stato ripubblicato nel 2020 e nel 2021 dalla casa editrice Yanushkevich, il cui proprietario, Andrei Yanushkevich, è stato arrestato lo scorso 16 maggio dal GuboPiK (Main Directorate for Combating Organized Crime and Corruption).

