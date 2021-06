Hong Kong, blitz della polizia negli uffici del giornale pro-democrazia: 5 arresti

Il Dipartimento di sicurezza della polizia di Hong Kong ha fatto irruzione questa mattina negli uffici dell’Apple Daily, il tabloid pro-democrazia del tycoon Jimmy Lai, arrestando cinque dirigenti in base alla legge sulla sicurezza nazionale, incluso il suo direttore Ryan Law. Il blitz è l’ultimo attacco contro la popolare testata che ha sostenuto il movimento a favore della democrazia del centro finanziario. La polizia ha detto che cinque dirigenti sono stati arrestati “per collusione con un paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale”.

La polizia di Hong Kong ha inoltre congelato asset per 18 milioni di dollari di Hk, pari a 2,3 milioni di dollari Usa, all’Apple Daily, in linea con le disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale e con una mossa che è la prima del suo genere contro una società media. “Gli asset di tre compagnie – Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e Apple Daily Intellect Limited – sono stati congelati”, ha affermato il sovrintendente senior Steve Li, in conferenza stampa, quantificandone il valore in 2,3 milioni di dollari.

Apple Daily è noto per la sua forte posizione a favore della democrazia, spesso critica nei confronti del governo cinese proprio per il controllo esercitato su Hong Kong. Il congelamento degli Asset di Apple Daily segnano un precedente sulle disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale, essendo una mossa prima del suo genere contro una società di media.