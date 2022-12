La guerra in Ucraina è arrivata al 287esimo giorno. Oggi, 7 dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente detto che la Russia è pronta a difendersi con ogni mezzo. Cresce, dunque, la minaccia nucleare.

“Non siamo impazziti. Sappiamo cosa sono le armi nucleari, abbiamo questi mezzi che si trovano in uno stadio più sviluppato e moderno di qualsiasi altro Paese al mondo. Ma non abbiamo intenzione di agitare queste armi come un rasoio davanti a tutto il mondo. Si tratta di un fattore di deterrenza”, ha detto Putin.

L’operazione sarà lunga

Per quanto riguarda invece la durata del conflitto, il capo del Cremlino ha spiegato che l’operazione in Ucraina sarà ancora lunga. “Per quanto riguarda i risultati dell’operazione potrebbe essere un processo lungo ma sono comparsi nuovi territori: questo è un risultato così significativo per la Russia”, ha spiegato Putin riferendosi ai territori ucraini occupati dalle truppe del Cremlino. “Il mare di Azov è diventato un mare interno della Federazione Russa, queste sono cose serie”, ha detto ancora Putin. Lo riporta la Tass.