“La guerra civile è iniziata”: è il messaggio diffuso su Telegram dalla milizia privata Wagner, il cui leader Yevgeny Prigozhin, ha sfidato apertamente il presidente russo Vladimir Putin.

La Wagner si trova a 500 chilometri da Mosca mentre scontri a fuoco sono in corso nella città di Rostov e Voronezh. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, intanto, ha annunciato l’invio delle sue milizie per sedare la rivolta dalla Wagner.

“Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia”. Così Vladimir Putin, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito la rivolta armata lanciata da Yevgeny Prigozhin, parlando di “gravi azioni di tradimento” ed assicurando che i responsabili “pagheranno per questo. Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento. Adesso si decide il destino del nostro popolo”.

“La situazione a Rostov sul Don rimane difficile durante la rivolta armata”, ha aggiunto Putin assicurando che si stanno adottando misure per “stabilizzare la situazione”. “A Rostov il lavoro dell’amministrazione civile e militare è fondamentalmente bloccato”.

Poi è tornato all’attacco: “Le forze armate russe hanno ricevuto l’ordine necessario di neutralizzare coloro che hanno organizzato la ribellione armata. Il nome e la gloria degli eroi della Wagner che hanno combattuto nell’operazione militare speciale in Ucraina e hanno dato la vita per l’unità del mondo russo sono stati traditi da coloro che hanno organizzato la ribellione”, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin riferendosi direttamente al fondatore della società dei mercenari, Evgheni Prigozhin, senza però farne mai il nome.

