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Esteri

Israele bombarda ancora Gaza: “4 morti, compresi 2 bambini”

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Un attacco aereo, compiuto il 9 settembre 2026 dalle forze armate di Israele (Idf), colpisce un'abitazione nel campo di al-Shati, a ovest della città di Gaza, nel nord della Striscia. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Il raid dell'Idf ha centrato un'abitazione nel nord della Striscia mentre un altro attacco ha provocato tre feriti, compresi due minori, nel sud del territorio costiero palestinese

di Andrea Lanzetta
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Almeno 4 persone sono rimaste uccise, compresi due bambini, e altre sono rimaste ferite, tra cui altri due minori, in due attacchi aerei condotti oggi nella Striscia di Gaza dalle forze armate di Israele (Idf). La notizia, pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa e ripresa dalla francese Afp, riferisce di due diversi raid condotti questa mattina dall’Idf, rispettivamente nel nord e nel sud del territorio costiero palestinese.
Il primo attacco dell’Idf, secondo un corrispondente dell’agenzia palestinese, ha colpito un’abitazione nella zona di Beit Lahia, appartenente alla famiglia Ahmed, provocando quattro vittime, tra cui due bambini. Fonti dell’ospedale al-Shifa della città di Gaza, dove sono state trasportate le salme, hanno confermato l’identificazione di due corpi come appartenenti a bambini di 12 e 8 anni.
Un altro attacco, condotto dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia, ha invece provocato tre feriti, tra cui due minori. Fonti dell’esercito di Tel Aviv hanno dichiarato al quotidiano israeliano Zman Yisrael che quest’ultimo raid aveva come obiettivo un “terrorista”.
Ma gli attacchi dell’Idf sulla Striscia non si fermano. Questa mattina l’artiglieria e la Marina israeliane hanno bombardato, rispettivamente, alcune aree a est della città di Gaza, le acque al largo di Khan Younis e la zona orientali della Striscia centrale. Al momento le forze armate israeliane non hanno confermato né smentito ufficialmente i raid.
A partire dall’annuncio del cessate il fuoco del 10 ottobre scorso, il ministero della Salute di Gaza ha registrato 1.358 morti e 4.541 feriti nei raid di Israele. Il bilancio totale delle vittime nella Striscia dagli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele conta invece almeno 73.669 decessi e 174.652 feriti.

LEGGI ANCHE: [I dati dell’Onu certificano una popolazione di Gaza ormai allo stremo. La denuncia di Emergency: “Aiuti umanitari insufficienti e prodotti commerciali fuori portata”]
Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
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