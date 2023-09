Greta Thunberg a processo in Svezia per “resistenza all’arresto”

L’attivista per il clima più famosa del mondo, Greta Thunberg, il 27 settembre dovrà affrontare un nuovo processo per “resistenza all’arresto” durante una protesta dello scorso luglio. A renderlo noto è stato oggi il pubblico ministero di Malmo. Il 24 luglio la polizia allontanò con la forza Thunberg da una manifestazione per il clima nella città portuale svedese.

“La protesta non era autorizzata e ha portato al blocco del traffico. La ragazza si è rifiutata di obbedire all’ordine della polizia di lasciare il posto”, ha spiegato il procuratore Isabel Ekberg. “Si tratta quindi di un caso di rifiuto di conformarsi” a un ordine delle autorità, ha aggiunto.

Prima della manifestazione di luglio, l’attivista svedese aveva ricevuto una multa dal tribunale dopo un breve processo e una condanna per disobbedienza alla polizia durante una precedente protesta, il 19 giugno, sempre a Malmo, dove la mobilitazione organizzata dal gruppo di attivisti ambientali Reclaim the Future, tentava di bloccare l’ingresso e l’uscita del trafficato porto per protestare contro l’uso di combustibili fossili.