È diventata virale sui social la durissima risposta che l’attivista Greta Thunberg ha dato sui social al campione di arti marziali Andrew Tate.

Tate, ex atleta di kickboxing anglo-americano, famoso per le sue provocazioni, ha postato una foto sul suo profilo Twitter che lo ritrae insieme a una macchina super-sportiva.

“Ciao Greta Thunberg – ha scritto Andrew Tate – Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa delle mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni”.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022