Israele avverte la Global Sumus Flottila: “Vi arresteremo, sarete trattati come terroristi”

Il ministro Ben Gvir: "Chiunque scelga di collaborare con Hamas incontrerà una risposta ferma e inflessibile". Le navi saranno confiscate

Il Governo di Israele è pronto ad arrestare i membri della Global Sumud Flotilla, il raggruppamento di imbarcazioni partito nei giorni scorsi dall’Europa per portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere il blocco navale imposto dallo Stato ebraico.

“Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir al Jerusalem Post.

Il ministro ha presentato un piano in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata – a differenza della precedente prassi – nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per confinare i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza.

Agli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno negati privilegi speciali come televisione, radio e cibo specifico: “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, avverte Ben-Gvir.

Tutte le navi che partecipano all’iniziativa indipendente – che ha tra i suoi coordinatori l’attivista per il clima Greta Thunberg – saranno confiscate e riutilizzate per le forze dell’ordine israeliane. Il sequestro, secondo il ministro dell’estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il Governo di Tel Aviv ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco.