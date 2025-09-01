Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Israele avverte la Global Sumus Flottila: “Vi arresteremo, sarete trattati come terroristi”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il ministro Ben Gvir: "Chiunque scelga di collaborare con Hamas incontrerà una risposta ferma e inflessibile". Le navi saranno confiscate

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Il Governo di Israele è pronto ad arrestare i membri della Global Sumud Flotilla, il raggruppamento di imbarcazioni  partito nei giorni scorsi dall’Europa per portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere il blocco navale imposto dallo Stato ebraico.

“Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir al Jerusalem Post.

Il ministro ha presentato un piano in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata – a differenza della precedente prassi – nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per confinare i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza.

Agli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno negati privilegi speciali come televisione, radio e cibo specifico: “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, avverte Ben-Gvir.

Tutte le navi che partecipano all’iniziativa indipendente – che ha tra i suoi coordinatori l’attivista per il clima Greta Thunberg – saranno confiscate e riutilizzate per le forze dell’ordine israeliane. Il sequestro, secondo il ministro dell’estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il Governo di Tel Aviv ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Von der Leyen: “Abbiamo un piano preciso per l’invio di truppe europee in Ucraina”
Esteri / Nuovo scontro Italia-Francia, Bayrou accusa: "Fa una politica di dumping fiscale". La dura replica di Palazzo Chigi
Esteri / Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6: oltre 800 morti
Ti potrebbe interessare
Esteri / Von der Leyen: “Abbiamo un piano preciso per l’invio di truppe europee in Ucraina”
Esteri / Nuovo scontro Italia-Francia, Bayrou accusa: "Fa una politica di dumping fiscale". La dura replica di Palazzo Chigi
Esteri / Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6: oltre 800 morti
Esteri / Neonazista tedesco si dichiara trans per scontare la pena in un carcere femminile
Esteri / La fotoreporter della Reuters: “Non posso continuare a lavorare per un’agenzia che giustifica l’assassinio di 245 giornalisti a Gaza”
Esteri / Israele bombarda prima l’ospedale Nasser e poi i soccorsi: 19 morti, tra cui 4 giornalisti
Esteri / Israele porta 10 influencer a Gaza per raccontare la sua "verità": Qui è pieno di cibo, acqua e opportunità"
Esteri / Il video shock diffuso dai media libici: "Almasri picchia e uccide un uomo in strada in pieno giorno"
Esteri / L’Onu dichiara ufficialmente la carestia a Gaza: “La fame è promossa dai leader di Israele come arma di guerra”
Esteri / Il ministro Ben Gvir fa esporre nelle prigioni fotografie della distruzione di Gaza: "Così i detenuti palestinesi le vedono ogni giorno"
Ricerca