Germania, tv di Stato: “Boom di influenza stagionale, oltre 80mila casi confermati”

Mentre l’Italia e il mondo sono alle prese con la paura del coronavirus, la Germania si trova a fronteggiare un boom dell’influenza stagionale che ha coinvolto quasi 80mila persone dallo scorso autunno. A riportare questo dato è il sito della televisione di Stato tedesca Deutsche Welle.

La metà di questi casi sono stati confermati nel giro delle ultime due settimane, secondo quanto riporta l’Agenzia federale tedesca per il controllo della Salute.

“Un rapporto pubblicato dal Robert Koch Institute (RKI) di Berlino ha rilevato che 130 persone sono morte a causa dell’influenza in questa stagione, mentre quasi 13.300 sono stati ricoverati in ospedale”, si legge nell’articolo. “Dall’autunno sono stati registrati in totale 79.263 casi”.

“Il numero di casi di influenza registrati in Germania in questa stagione supera il bilancio globale delle infezioni di coronavirus, noto anche come COVID-19, che attualmente ammonta a circa 75.000 persone”, sottolinea la tv tedesca.

Finora, in Germania sono stati registrati 16 casi di coronavirus, ma nessun decesso risulta legato al virus.

