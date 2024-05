Gb, Jeremy Corbyn espulso dai Laburisti: si candida come indipendente

L’ex leader del Partito laburista britannico, Jeremy Corbyn, è stato espulso dal Labour e per questo si candiderà come indipendente nella sua circoscrizione elettorale a nord di Londra alle prossime legislative previste il 4 luglio.

Come riporta il Guardian, il Partito ha impedito Corbyn di candidarsi di nuovo e lo ha sospeso per le sue dichiarazioni dopo le accuse di una commissione interna che denunciava l’antisemitismo nel Labour, il che ne ha comportato l’espulsione dal movimento, confermata anche al Financial Times da un fonte interna ai laburisti.

Il 74enne però non si è dato per vinto. “Come vostro deputato, continuerò a essere una voce indipendente a favore dell’uguaglianza, della democrazia e della pace”, ha detto oggi in un video pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), annunciando la sua candidatura da indipendente nel collegio di Islington North.

I am standing as an independent candidate for the people of Islington North.

As your MP, I will continue to be an independent voice for equality, democracy and peace.

Please join our campaign at https://t.co/dRySocs48C. Let’s prove that when we come together, we can win. pic.twitter.com/rkyf5yakod

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 24, 2024