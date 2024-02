Gaza: 400 accademici chiedono il blocco di finanziamenti europei a progetti di ricerca con enti israeliani connessi al militare

Con una lettera aperta all’Unione europea, 400 accademici chiedono il blocco di finanziamenti europei a progetti di ricerca con enti israeliani connessi al militare. Anche se “non sono problematiche di per sé”, si legge nella lettera, molte di queste collaborazioni presentano “un rischio maggiore di uso improprio dei risultati della ricerca, vale a dire l’utilizzo della tecnologia (o almeno del know-how) sviluppata nei progetti finanziati dall’UE per scopi militari o altri scopi in violazione dei diritti umani, del diritto internazionale o dei valori etici”.

La lettera cita i finanziamenti dell’UE per aziende come Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, entrambe le quali hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca dall’UE e sono attualmente appaltatrici per la sorveglianza dei droni nel Mediterraneo.

La lettera invita l’Ue a intraprendere “azioni concrete (comprese azioni preventive)” per verificare quelle collaborazioni di ricerca che potrebbero, direttamente o indirettamente, violare il diritto internazionale e i diritti umani. Gli accademici avanzano richieste anche alle università e ad altri istituti di ricerca: “le decisioni degli organismi per l’etica e i diritti umani” dovrebbero essere “vincolanti e non dipendenti dai singoli ricercatori o anche dai singoli centri di ricerca che potrebbero non avere un vero potere decisionale”.

Gli autori sottolineano che “è della massima importanza evitare qualsiasi doppio standard nel trattamento, ad esempio, di Israele e Russia, considerando la posizione di principio a livello europeo sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.

Firmatari

Primi firmatari; per l’elenco continuamente aggiornato vedere qui . Si prega gentilmente di compilare questo modulo se si desidera firmare la lettera. Per eventuali comunicazioni si prega di contattare open.letter.eu.research@gmail.com