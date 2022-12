Gas, c’è l’accordo tra i Paesi Ue sul price cap a 180 euro

Oggi, lunedì 19 dicembre 2022, è stato raggiunto un accordo tra i Paesi dell’Unione europea sul prezzo del gas. Al Consiglio Affari Energia, secondo fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro a megawattora. L’intesa è stata raggiunta a maggioranza qualificata e anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti.

Il price cap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. Il differenziale del prezzo al Ttf con gli indici di riferimento globali, invece, viene fissato a 35 euro. I giorni necessari in cui il prezzo deve superare i 180 euro a megawattora perché scatti il meccanismo di correzione restano tre.

Il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha esultato per l’accordo su Twitter: “Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. E’ la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo”.