Attentato in Francia, uomo accoltella 6 persone di cui 4 bambini: tre sono in gravi condizioni

Francia, uomo accoltella 6 persone di cui 4 bambini: tre sono gravi

Attentato in Francia, ad Annecy, nell’Alta Savoia, dove un uomo ha accoltellato in un parco almeno 6 persone, tra cui 4 bambini: tre delle persone ferite sarebbero in gravi condizioni.

Secondo le testimonianze l’aggressore indossava un turbante e, stando alle prime informazioni fornite dalla stampa locale, si tratterebbe di un rifugiato siriano.

“Diverse persone, compresi bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L’individuo è stato arrestato grazie al rapidissimo intervento delle forze dell’ordine” ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno Gérald Darmanin.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Notizia in aggiornamento