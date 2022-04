Francia, sondaggio sul duello tv Macron-Le Pen: prevale l’inquilino dell’Eliseo

Secondo il primo sondaggio pubblicato dopo il dibattito tv, dell’istituto Elabe per Bfm-Tv, è stato Emmanuel Macron a vincere con largo distacco il dibattito di ieri sera in tv contro Marine Le Pen. Il presidente francese è stato giudicato il più convincente dal 59% degli intervistati, la sfidante d’estrema destra dal 39%. Il 2% non si è pronunciato.

La Le Pen è apparsa piuttosto tesa. Prima domanda per Marine Le Pen, come da sorteggio: in cosa pensa di essere un miglior presidente per i francesi? le hanno chiesto i conduttori Lea Salamé e Gilles Bouleau

“Se mi faranno l’onore di essere eletta, sarò la presidente della rinascita democratica, della sicurezza, dell’istruzione, della sanità ovunque e per tutti, della pace civile”. Questa la risposta di Marine Le Pen.

Macron ha risposto così: “Abbiamo attraversato un periodo molto difficile, crisi senza precedenti, una pandemia. E oggi la guerra è tornata sul suolo europeo. Stiamo vivendo un periodo in cui la paura e le preoccupazioni ci sono. Ho cercato in questo periodo di prendere delle buone decisioni. Voglio continuare a farlo per rendere la Francia più indipendente e più forte. Per migliorare la vita quotidiana dei nostri concittadini”.