Francia, 2 bimbi morti per le pizze Buitoni contaminate: chiude lo stabilimento che le produce

Nel 2022, in Francia, alcune pizze congelate targate Buitoni avevano provocato la morte di due bambini. Ben 56 erano le pizze contaminate da Escherichia Coli.

A distanza di un anno, lo stabilimento di Caudry, dove venivano prodotte le pizze Fraich’Up, chiude definitivamente. La gamma di prodotto veniva prodotto soltanto in Francia. Lo riporta Repubblica, citando una fonte sindacale presente al Comitato economico e sociale.

Una decisione presa, sembrerebbe, direttamente dall’azienda. Non ci saranno licenziamenti: i dipendeti verranno assunti in regione da Nestlè, in attesa di un rilancio della struttura.