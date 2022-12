Elon Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter: “Me ne vado appena trovo uno abbastanza folle da sostituirmi”

Elon Musk rispetterà l’esito del sondaggio lanciato da lui stesso sul suo profilo Twitter in cui chiedeva agli utenti se dovesse dimettersi da amministratore delegato della società proprietaria del social: “Lo farò, mi dimetterò, non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico”, ha detto il multimiliardario.

“Dopodiché – ha specificato – gestirò solo i team software e server”. Oltre 10 milioni di persone gli avevano chiesto di farsi da parte, circa il 57,5% dei votanti contro il 42,5% che lo avrebbe voluto ancora al suo posto dopo la recente acquisizione per 44 miliardi di dollari.

“Nessuno vuole il lavoro che può davvero mantenere Twitter in vita”, aveva scritto in risposta a un utente. Prima del tweet di martedì, l’unica risposta di Elon Musk al sondaggio è stata quella di twittare affermando che i risultati erano stati distorti da voti provenienti da account falsi. Ha anche risposto a un tweet suggerendo che solo gli utenti che pagavano 8 o 11 dollari per un abbonamento a Twitter Blue avrebbero dovuto poter votare nei sondaggi.

Intanto partono le speculazioni e le previsioni su chi possa essere il suo successore: secondo alcune fonti riportate dal Financial Times, tra i candidati ideali ci sarebbe Sheryl Sandberg, l’ex direttrice operativa di Meta. I dubbi riguardano però il fatto che la manager potrebbe non voler assumere la guida di un’altra compagnia piena di problemi di moderazione dei contenuti.

Un altro nome sul tavolo è quello di Sarah Friar, ceo di Nextdoor, già direttrice finanziaria della società di pagamenti Block, creata dal cofondatore di Twitter Jack Dorsey. Lo stesso Dorsey non dovrebbe essere tra i papabili. Da Wall Street le richieste di dimissioni di Musk erano in crescita da settimane e recentemente anche gli investitori di Tesla si sono chiesti se la sua attenzione sulla piattaforma social lo stesse distraendo dal guidare adeguatamente il business dei veicoli elettrici. Tesla è stata recentemente in difficoltà sul mercato azionario, le sue azioni sono scese di oltre l’8% martedì.