Elezioni Togo 2020: 3 milioni di cittadini votano per scegliere il nuovo presidente

Oggi, 22 febbraio 2020, si tengono le elezioni presidenziali in Togo. Sono circa 3.6 milioni i cittadini della piccola nazione dell’Africa occidentale ad essere chiamati ad eleggere il loro nuovo presidente e, con tutta probabilità, l’esito delle urne porterà alla rielezione, per il suo quarto mandato, del presidente uscente Faure Gnassingbé.

E proprio Gnassingbé, dopo che tutti gli altri candidati hanno terminato le loro campagne in vista del primo turno delle elezioni, ha tenuto un suo ultimo discorso nella sua città natale, Kara, a nord della capitale Lomé, dicendo ai sostenitori che il futuro del Paese è ormai nelle loro mani ed esortandoli ad andare a votare. Gnassingbé, che ha preso il posto del suo defunto padre dal 4 maggio 2005, sta cercando di prolungare il dominio di mezzo secolo della sua famiglia sulla nazione dell’Africa occidentale.

Lo scorso anno, a seguito delle proteste del 2017 e del 2018, il presidente è riuscito ad apportare alcuni cambiamenti costituzionali sfidando i sostenitori dell’opposizione. In tal modo ha potuto ripresentarsi alle elezioni presidenziali 2020.

Venerdì 20 febbraio si è conclusa una campagna elettorale dove, come già in passato in occasione del rinnovo del presidente, non sono mancate forti tensioni. Le comunità cristiane in Togo sono riunite in preghiera, in risposta all’invito dei Vescovi cattolici del paese, per scongiurare in un esito pacifico delle urne e che le elezioni si possano svolgere in trasparenza. Secondo fonti locali, l’opposizione sarebbe più che mai divisa e indebolita, praticamente inesistente rispetto al fronte del presidente uscente. Il controllo elettronico del voto è stato annullato e, come anticipato, ci sono alte probabilità che Faure Gnassingbé riesca ad aggiudicarsi la vittoria con un grande margine di consensi.

Secondo il World Democracy Index 2019 dell’Economist Intelligence Unit il Togo si troverebbe ancora agli ultimi posti in classifica in termini di democrazia, a causa della governance di Faure Gnassingbé che si trova ancora a capo di un regime che viola i diritti umani e restringe le libertà fondamentali.

Elezioni Togo 2020, i candidati

Per quanto riguarda i candidati per queste elezioni presidenziali 2020, in totale ci sono sei sfidanti a contendersi la carica di presidente. L’uscente Gnassingbé è candidato con il partito Union for the Republic (UNIR) e e si sfiderà con Jean-Pierre Fabre del partito National Alliance for Change, arrivato secondo nell’ultima competizione perché incapace di compattare il fronte dell’opposizione. Il candidato dell’ANC il mese scorso aveva presentato da parte sua un ricorso contro la candidatura di Gnassingbé, ma la sua richiesta aveva poi incontrato il parere negativo della Corte costituzionale.

L’ex Primo ministro Agbéyomé Kodjo, che ha prestato servizio sotto il padre di Gnassingbé, Eyadema, è invece il candidato del Movimento patriottico per la democrazia e lo sviluppo (MPDD). La sua candidatura a presidente è sostenuta anche dall’arcivescovo emerito di Lomé e decano dei vescovi del Togo Philippe Fanoko Kpodzro.

Poi ci sono Aimé Gogue, leader dell’Alleanza democratica per uno sviluppo integrale (Addi), Mohamed Tchassona Traoré del Movimento per la democrazia e lo sviluppo (Mcd), Georges-William Kouessan del Partito della salute popolare e Komi Wolou del Partito socialista per il rinnovamento (Psr).

