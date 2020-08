Aleksandr Lukashenko, ha vinto di nuovo le elezioni presidenziali in Bielorussia con l’80,23 per cento delle preferenze, secondo quanto riporta l’Agenzia stampa statale citando i primi risultati ufficiali della commissione elettorale bielorussa. La rivale di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, ha ottenuto il 9,9 per cento dei voti. Il presidente si avvia quindi al sesto mandato alla guida del paese.

Scontri e arresti a Minsk

Dopo l’annuncio della schiacciante vittoria, nella serata di ieri a Minsk si sono tenute imponenti manifestazioni di protesta e sono state arrestate diverse persone, come riporta il portale Tut.by, uno dei principali media indipendenti in Bielorussia, divenuto inaccessibile poco dopo aver segnalato le prime reazioni dopo la chiusura dei seggi elettorali.

Il canale Belsat ha riferito di scontri tra manifestanti e membri delle forze di sicurezza in viale dell’Indipendenza e vicino l’obelisco della Fiamma eterna, nella capitale. Poco prima della chiusura dei seggi, la polizia aveva rafforzato la sua presenza nella capitale bielorussa. L’opposizione ha denunciato il blocco di Internet per tutto il giorno delle votazioni, una strategia presumibilmente mirata a prevenire la mobilitazione popolare e un controllo parallelo del voto.

Lukashenko, aveva messo in guardia l’opposizione dal partecipare a proteste post-elettorali come quelle avvenute dopo le elezioni presidenziali del 2010 che hanno portato a disordini violenti. Tijanóvskaya ha esortato i bielorussi, “civili e in divisa”, a rinunciare alla violenza. “Siamo persone pacifiche. La nostra forza è nell’unità e nell’amore per il nostro Paese. Siamo la maggioranza e non abbiamo bisogno di sangue per le strade delle nostre città”, ha detto in un video discorso sabato.

Elezioni Bielorussia: Lukashenko verso il sesto mandato

Lukashenko, 65 anni e al potere dal 1994, è stato definito da diversi operatori internazionali “l’ultimo dittatore d’Europa” per le restrizioni alla libertà di stampa e di parola in Bielorussia. Negli anni, ha consolidato un enorme potere, che ha continuato ad esercitare in occasione di questo voto nonostante le tensioni con il suo principale alleato, la Russia, provocate dal disgelo con gli Stati Uniti.

Tikhanovskaya, ex insegnante di inglese, oggi casalinga, ha assunto la guida dell’opposizione a maggio dopo l’arresto di suo marito, Serghei Tikhanovsky, il blogger più popolare del Paese; ed è riuscita nelle ultime settimane a mobilitare centinaia di migliaia di persone in tutta la Bielorussia. “Il Paese non può appartenere a una sola persona”, ha detto sabato promettendo di convocare, in caso di vittoria, elezioni autenticamente democratiche entro sei mesi.

I risultati del voto di ieri in Bielorussia sono in contrasto con il malcontento popolare causato dalla gestione di Lukashenko durante la pandemia di Coronavirus, che nel paese ha fatto registrare quasi 70mila contagi e 587 morti. Una situazione a cui si aggiunge la stagnazione economica, con una contrazione del 4 per cento – il calo più grande degli ultimi 25 anni – prevista dalla Banca Mondiale.

