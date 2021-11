Svolta dell’Austria nella lotta al Covid: lockdown totale da lunedì e obbligo vaccinale dal 2022

L’Austria ha annunciato un lockdown per tutti i cittadini a partire da lunedì prossimo, dopo averlo limitato negli scorsi giorni solamente a chi aveva scelto di non ricevere il vaccino contro Covid-19. Lo ha dichiarato il cancelliere Alexander Schallenberg, annunciando anche che l’Austria diventerà il primo paese europeo a imporre l’obbligo vaccinale, a partire dal 1° febbraio 2022. “Non vogliamo una quinta ondata”, ha detto Schallenberg durante un incontro con i presidenti dei nove land austriaci, affermando che il lockdown durerà non più di 20 giorni. Negli scorsi giorni il paese ha fatto registrare nuovi record di casi di Covid-19, a fronte di una copertura vaccinale pari al 66%, uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale. In Italia finora l’84,13% della popolazione di età superiore a 12 anni ha completato il ciclo vaccinale.

Lunedì scorso, l’Austria era già diventata il primo paese europeo a imporre un lockdown solo sulle persone non vaccinate, consentendo loro di lasciare la propria abitazione solo per lavorare, fare la spesa o una passeggiata, oltre che per vaccinarsi.