Una Ferrari 488 Gtb è stata danneggiata gravemente nel Regno Unito, dopo soli 3,2 chilometri percorsi e appena uscita dalla concessionaria “Baytree Cars” di Derby, nel Derbyshire. Il motivo? Un incidente legato all’eccesso di velocità. La sportiva prima è finita su un marciapiede per poi volare contro un guardrail e riportare seri danni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma per il neo-proprietario del bolide di Maranello il conto da pagare non sarà indifferente. Nell’incidente, la 488 Gtb — che era stata acquistata nella mattinata di venerdì e guidata per pochi minuti, come ha confermato la polizia locale — ne è uscita abbozzata e graffiata a paraurti anteriore e cofano, mentre i fari si sono spenti subito dopo l’incidente. Un danno che fortunatamente dovrebbe essere riparabile, ma non a basso costo. Il conducente inoltre sarà multato di quasi 119 euro poiché la sportiva era sprovvista della targa anteriore. Prima di essere stata acquistata dall’uomo, la 488 Gtb, rifinita in Rosso Corsa, era stata guidata per soli 21.565 chilometri, dopo essere stata di proprietà in precedenza di due differenti persone.