Le chiedono di rispettare le norme anti-Covid: lei distrugge il supermercato | VIDEO

Chiedono a una donna di rispettare le norme anti-Covid, lei dà in escandescenze e distrugge il supermercato: è quanto accaduto a Lingfield, in Inghilterra. Secondo quanto ricostruito, tutto ha avuto inizio quando un addetto del negozio si è avvicinato alla donna, chiedendole di rispettare le norme anti-Covid, mantenendo il distanziamento sociale e seguendo il percorso a senso unico all’interno del supermercato. A quel punto la donna ha iniziato a urlare e si è avvicinata allo scaffale dei vini, rovesciando tutte le bottiglie a terra. Poi si è avvicinata all’uscita, ma prima ha sferrato un pugno al vetro protettivo delle casse. “Si è molto arrabbiata e ha iniziato a urlare contro me e il mio collega che serviva i clienti da dietro lo schermo protettivo della cassa” ha dichiarato un dipendente del supermercato, specificando che la donna non è stata ancora rintracciata dalla polizia.

Leggi anche: 1. Coronavirus, uno studio rivela: “Tra ottobre e novembre il picco della seconda ondata in Italia” / 2. Coronavirus, un esame del sangue può svelare a che punto è la malattia e quanto durerà / 3. Napoli, l’addetto Asl fa il tampone a casa senza mascherina né guanti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Australia, strage di balene in Tasmania: 380 morte spiaggiate Von der Leyen presenta piano su migranti e asilo: no ai ricollocamenti obbligatori L’ex vigile urbano Sergei Torop si spaccia per Gesù e fonda una chiesa in Siberia: arrestato