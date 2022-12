Chi è Ivana Knoll, la modella croata che sfida la Fifa e il Qatar

Sta sfidando un’istituzione (la Fifa) un paese (il Qatar) e forse anche una cultura (quella qatariota). Sta diventando una vera propria mascotte per la sua Nazionale: un amuleto che sta accompagnando Modric e compagni un un’altra impresa dopo quella del 2018. È tutto fedelmente portato sui suoi social su cui sta letteralmente esplodendo con un balzo notevole: da 600mila a 1,3K followers da quando è iniziato il torneo mondiale.

Ex Miss Croazia, Ivana Knoll è nata il 16 settembre 1992 a Francoforte, in Germania. Si è trasferita in Bosnia-Erzegovina a sette anni. Oggi risiede a Zagabria, in Croazia. La trentenne prima di intraprendere la carriera da modella a tempo pieno, si è diplomata alla Yangon American International School in Birmania per poi conseguire una laurea presso l’Università di Fiume (Croazia). Ivana è stata proclamata Miss Croatia nel 2016, la bellissima modella a oggi risulta essere ancora single.

La modella è salita alla ribalta delle copertine glamour e di gossip durante quest’ultima edizione dei Mondiali in Qatar. La sua partecipazione sugli spalti ha scatenato scatenato infinite polemiche a causa dei suoi outfit che lasciano poco spazio all’immaginazione, nonostante le leggi restrittive in materia di vestiario e le ripetute minacce di arresto la bellissima croata ha continuato a mostrarsi decisamente poco vestita sugli spalti degli stadi qatarioti.

La modella 30enne ha ovviamente cavalcato l’onda approfittando della notorietà che le sue foto le hanno concesso durante una cornice come i Mondiali di calcio, in poco meno di un mese è passata da circa 600mila a quasi 1 milione e 300mila follower, con una stima media giornaliera di 35mila “mi piace” alla sua pagina Instagram. Il 5, 6 e 7 dicembre sono stati i giorni più proficui grazie all’aumento esponenziale registrato sui social. Incremento dei follower che probabilmente incrementerà anche le sue entrate economiche.