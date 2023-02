Cerca una sosia su Instragram e la uccide per inscenare la propria morte

Ha cercato una sosia su Instagram e poi l’ha uccisa per fingere la propria morta. È accaduto in Germania. La storia di Shanhraban K. è stata riportata da Bild.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna, una 23enne tedesca di origini irachene, avrebbe condotto per settimane le ricerche di un’altra donna che le assomigliasse a tal punto da sembrare lei. Una volta contattata la vittima, l’ha uccisa, sfigurandole il volto, per inscenare la propria morte e sottrarsi alla tutela genitoriale per via dei loro pessimi rapporti.

I fatti risalgono all’agosto 2022. All’indomani di ferragosto, il corpo esanime della vittima è stato rinvenuto in un’auto dagli stessi genitori di Shanhraban K. Tuttavia, durante l’esame autoptico, si sono fatti strada i dubbi sull’effettiva identità del cadavere. L’esame del Dna ha confermato quei dubbi, smascherando così la 23enne.