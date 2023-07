Carola Rackete sarà candidata alle prossime elezioni europee con il partito di sinistra radicale tedesco Die Linke.

Ad annunciarlo è stata la stessa attivista e comandante della Sea Watch 3, la nave battente bandiera olandese appartenente alla Ong tedesca Sea Watch, in un’intervista al giornale tedesco Der Spiegel.

Carola Rackete ha spiegato che la sua intenzione è quella di “essere una sorta di cane da guardia a Bruxelles. Si tratta di comunicare i contenuti dei movimenti e di far conoscere ai movimenti stessi ciò che viene deciso a Bruxelles”.

Friends, I’m running for the #EuropeanParliament! You didn’t expect that? Then guess with whom… with @dieLinke! Why I, a movement ecologist without party membership, am drawn to Brussels and why we have to revive the German Left Party? Let me explain: pic.twitter.com/yG9yTgBjLx

— Carola Rackete (@CaroRackete) July 17, 2023