Una coppia canadese ha deciso di intraprendere il giro del mondo insieme ai figli dopo aver scoperto che soffrono di retinite pigmentosa e che, a causa della malattia, tra qualche anno potrebbero diventare ciechi. Per questo Edith Lemay e suo marito, Sébastien Pelletier, hanno deciso di girare il mondo insieme ai loro piccoli: Mia, 11 anni, Colin, 6 anni, e Laurent, che di anni ne ha solo quattro.

“Vogliamo che le loro teste siano piene di splendidi paesaggi che possano ricordare tra anni”, ha raccontato la famiglia al the Guardian. È previsto che la perdita della vista, a causa della malattia che lacera lentamente le cellule della retina fino a farle rompere, accelererà nei prossimi anni, motivo per cui la coppia vuole che i figli vivano quante più esperienze visive possibili. Purtroppo infatti, per la malattia, “non esiste una cura”. “È un gioco di attesa e non c’è niente che possiamo fare”, ha detto la madre. Salvo mettersi gli zaini in spalla e viaggiare.