Il campione paralimpico Pistorius potrebbe essere rilasciato in anticipo

Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana, 10 anni dopo aver ucciso la sua compagna, la modella Reeva Steenkamp, di 29 anni. Lo riporta l’Ansa.

Una commissione per la libertà vigilata deciderà venerdì se l’ex atleta debba essere rilasciato in anticipo, una possibilità concessa dalla giustizia sudafricana a chi abbia dimostrato redenzione dopo aver scontato almeno la metà della pena.

“Il consiglio deve determinare se lo scopo della reclusione è stato raggiunto”, ha detto il portavoce del Dipartimento dei servizi penitenziari Singabakho Nxumalo.

Pistorius, che ora ha 36 anni, ha ucciso la sua ragazza all’alba del giorno di San Valentino del 2013. Le ha sparato quattro volte attraverso la porta del bagno della sua casa di Pretoria. Si è sempre dichiarato non colpevole e ha negato di aver ucciso Reeva in preda alla rabbia, dicendo di averla scambiata per un ladro.

Conosciuto in tutto il mondo come il Blade Runner per via delle sue protesi in fibra di carbonio, è stato condannato a 13 anni dietro le sbarre, che sta scontando dal 2014 in una prigione vicino Pretoria.

Nel suo percorso di riabilitazione, Pistorius ha incontrato i genitori di Reeva Steenkamp, June e Barry, l’anno scorso, in un percorso con cui le autorità mirano a garantire che i detenuti “riconoscano il danno che hanno causato alle loro vittime e alla società in generale”.

La madre di Reeva, June, parteciperà all’udienza per “presentare dichiarazioni al comitato per la libertà vigilata”, ha affermato Tania Koen, un avvocato che rappresenta gli Steenkamps. Il padre non sarà presente per motivi di salute.