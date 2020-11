Burger King invita a ordinare panini da McDonald’s: ecco il perché

“Siamo sorpresi anche noi di chiedervi una cosa così”: con queste parole Burger King, la nota catena di fast food statunitense, ha invitato i suoi clienti a ordinare i panini nientemeno che da McDonald’s, ovvero l’azienda concorrente. Il motivo? Sostenere il settore della ristorazione e i suoi lavoratori. L’iniziativa è partita dalla Gran Bretagna, ma è stata subito sposata anche da Burger King Italia. Sui profili social dell’azienda, infatti, è apparso un lungo post in cui si invitano i clienti a dare una mano a tutti coloro che lavorano nel campo della ristorazione, un settore duramente colpito dall’epidemia di Coronavirus.

“Ordinate da McDonald’s” è il titolo del post in cui si legge: “Non avremmo mai pensato di chiedervi una cosa delle genere. Come non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da Kfc, Old Wild West, Roadhouse, Temakinho, Domino’s Pizza, Poke House, Rossopomodoro, Caffè Napoli, Spontini, Cioccolati Italiani, Panino Giusto, La Piadineria, Dispensa Emilia… o da qualsiasi altro bar o ristorante, piccolo o grande che sia, sotto casa vostra”.

“Non avremmo mai pensato di chiedervelo – si legge ancora nel post – ma in questo momento il settore della ristorazione, che impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha davvero bisogno del vostro supporto. Quindi, se volete dare una mano, continuate a gustare tanti piatti deliziosi ordinandoli con l’home delivery, l’asporto o il drive through. Mangiare un Whooper è sempre meglio, ma ordinare un Big Mac, a volte, non è poi così male”.

