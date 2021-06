Bielorussia, la tv di Stato trasmette una “confessione forzata” del dissidente Roman Protasevich

Ieri, giovedì 3 giugno, la tv pubblica bielorussa ha trasmesso un nuovo video in cui il giornalista e oppositore Roman Protasevich riconosce le sue responsabilità e dice di voler correggere i suoi errori e di voler condurre una vita tranquilla, lontano dalla politica. Secondo l’organizzazione di tutela dei diritti umani Viasna si tratta di confessioni filmate “sotto minaccia”.

“Mi sono reso conto che molte cose per le quali Aleksandr Grigoryevich (Lukashenko, ndr) è criticato sono solo tentativi di metterlo sotto pressione e che in molte occasioni si è comportato come un uomo con palle d’acciaio”, ha dichiarato Protasevich secondo la ricostruzione di Radio Free Europe. L’oppositore ha poi espresso il suo “assoluto rispetto” per l’uomo forte al potere da 27 anni e si è detto pentito di aver invitato la popolazione a protestare contro il risultato di un voto ritenuto dall’opposizione frutto di brogli.

The interviewer, for the record, is Marat Markov, the head of the Belarusian state TV channel ONT and a former member of Lukashenko’s administration. Protasevich is also forced to say that he “unquestionably” respects Lukashenko. https://t.co/zv79HyMy9q

— Marc Bennetts (@marcbennetts1) June 3, 2021