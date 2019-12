La storia di Bethany, la cagnolina con il muso malformato cerca una famiglia

La cagnolina con il muso malformato cerca una famiglia

Ha fatto il giro del web nel Regno Unito la storia di Bethany, una cagnolina con il muso deformato ora alla ricerca di una famiglia che possa accoglierla. La piccola, 8 mesi, un incrocio tra un labrador e un pechinese, dopo essere stata salvata in Romania è stata portata e portata in Gran Bretagna e adottata da un rifugio per animali di Norwich, in Inghilterra, il “Safe Rescue For Dogs”. La volontaria che la sta curando, Zoe Casey, 46 anni, chiede che le persone si prendano cura dell’animale guardando oltre le sue malformazioni.

Bethany può mangiare, bere, correre e giocare proprio come qualsiasi altro cucciolo. È l’unica tra i fratelli ad avere il difetto fisico ed è l’unica tra loro a non aver ancora trovato una casa accogliente, nonostante tutti i cagnolini siano arrivati insieme al rifugio. I volontari del canile hanno quindi lanciato un appello alle famiglie.

Il muso di Bethany si sposta su un lato mostrando i denti, ma il viso sbilenco, è il messaggio dei volontari, può essere sorprendente da guardare. “Lei – dicono dal rifugio – è una cagnolina molto amorevole, che può mangiare, bere, giocare senza problemi con gli altri. Non russa neanche quando dorme”. Casey spera che chiunque adotti Bethany sia in grado di guardare oltre la malformazione evidenziando il suo carattere “sorprendente”.

“Siamo stati fuori a passeggiare con lei”, dicono i volontari. “Corre e ritorna quando viene chiamata. Ama i bambini, è brava con gli altri cani, è vicina al perfetto temperamento. È molto labrador nel suo temperamento. È felice e adorabile”.

Safe Rescue For Dogs è stato fondato dalla sorella di Casey, Kelly Hare, che si reca in Romania almeno una volta all’anno per aiutare a combattere il problema dei cani randagi nel paese e per adottare cagnolini.

Bethany rappresenta solo l’ultima sfida. “Puoi ‘superare’ la malformazione facciale quando ti guarda con la coda che scodinzola”, dicono. “Speriamo trovi presto una famiglia. Sarebbe per noi il migliore regalo di Natale”.

Potrebbero interessarti Bolsonaro a un giornalista: "Ha una terribile faccia da gay" Australia in fiamme: centinaia di volontari eroi lavorano gratis per spegnere gli incendi Afghanistan: almeno 7 soldati morti in un attentato

Le notizie di esteri di TPI