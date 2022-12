Berlino, esploso l’acquario cilindrico più grande del mondo: conteneva un milione di litri d’acqua e 1.500 pesci

L’acquario cilindrico più grande del mondo è esploso, frantumandosi in mille pezzi. L’Acquadom era alto 16 metri, era colmo di un milione di litri di acqua e al suo interno vivevano 1.500 pesci tropicali. Pagando 19 euro era possibile anche prendere un ascensore che saliva all’interno dell’acquario. Quando l’acquario è collassato, per fortuna, non c’era nessuno, ma ci sono stati due feriti. È successo intorno alle 6 di questa mattina, 16 dicembre 2022. Gli ospiti dell’albergo Radisson Blu di Berlino, che custodiva il maxi acquario, sono rimasti scioccati.

La pressione dell’esplosione che ha distrutto l’Acquadom ha spaccato porte e finestre dell’albergo berlinese. L’enorme quantità d’acqua e di pesci si è riversata ovunque, ha raggiunto il terzo piano e le strade intorno al Radisson Blu, famoso a Berlino per i suoi due acquari.

Il maxi cilindro esploso stamane arrivava al sesto piano dell’albergo ed era stato ristrutturato appena due anni fa. Secondo i pompieri ha subito un cedimento strutturale. Un portavoce ha spiegato che “se l’acquario è difettoso esplode subito”.