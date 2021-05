Un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre giocava a calcio in un campetto. Il fatto è accaduto a Blackpool, un borgo della contea del Lancashire, nel Regno Unito. Il bambino è ricordato come un eroe della raccolta fondi, elogiato per questo dalla stella del Liverpool James Milner, sua squadra di calcio del cuore. Jordan, questo il nome della vittima, aveva infatti corso per 30 miglia per raccogliere oltre 2.500 sterline e donarli a un’organizzazione locale di salute mentale. Tutto in onore dello zio, morto suicida nel 2018, che avrebbe compiuto 30 anni.

Il bambino è stato colpito mentre si allenava. Era in corso un brutto temporale e un fulmine lo ha preso in pieno. Immediatamente sono stati chiamati sul posto i servizi di emergenza ma il bambino non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Si ritiene che il ragazzo stesse facendo una sessione di allenamento nei terreni utilizzati dallo Spirit of Youth FC quando è accaduta la tragedia. “Sfortunatamente, al momento non sappiamo molto.- avrebbe dichiarato il segretario del club Daniel Pack – Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia coinvolta”. “Spirit of Youth è una famiglia e siamo trincerati nella comunità locale, e daremo tutto il supporto necessario sia alla famiglia che a coloro che erano con lui in quel momento”. Un cordoglio a cui si è unito anche il sovrintendente investigativo Nick Connaughton della polizia del Lancashire.