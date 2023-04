Bambino di due anni trovato morto nella bocca di un alligatore: è stato ucciso dal padre

Un bambino di appena due anni, Taylen Mosley, è stato ritrovato morto tra le fauci di un alligatore in Florida. Un tragico “incidete”? Secondo la polizia no. Il piccolo sarebbe stato prima ucciso dal padre che poco prima avrebbe ucciso a coltellate anche la compagna e madre del piccolo, Pashun Jeffery, 20 anni.

La donna era stata trovata senza vita nella sua casa di St. Petersburg giovedì scorso. Del piccolo invece non c’era traccia. Immediatamente sono quindi scattate le ricerche che poco dopo hanno portato al ritrovamento del cadavere. Il corpo di Taylen era nella bocca di un alligatore in un lago nei pressi del Dell Holmes Park: l’animale è stato ucciso a colpi di pistola per consentire il recupero del cadavere. “Non avremmo voluto trovarlo in questo modo”, ha detto il capo della polizia Anthony Holloway in una conferenza stampa. Il padre ora dovrà rispondere dell’accusa di duplice omicidio.