Australia, scoperta un’enorme barriera corallina: è più alta dell’Empire State Building

In Australia è stata scoperta un’enorme barriera corallina, alta 500 metri, più dell’Empire State Building di New York. La barriera si trova al largo delle coste del Queensland ed è stata scoperta dalla spedizione scientifica dello Schmidt Ocean Institute: la barriera corallina (l’ottava della zona) è lunga 1,5 chilometri ed è alta 500 metri; è stata individuata per la prima volta il 20 ottobre durante le operazioni di mappatura subacquee nella zona settentrionale della Grande Barriera. Il 25 ottobre, poi, il robot SuBastian ha diffuso le prime immagini della barriera “distaccata”.

Secondo le prime ipotesi, questa barriera potrebbe avere oltre 20 milioni di anni e potrebbe celare un ecosistema marino incredibile. L’ultima barriera di questa dimensione è stata scoperta 120 anni fa.



Con l’aiuto del robot SuBastain, gli scienziati vorrebbero individuare nuovi possibili specie. “Ci vorrà del tempo per lavorare sulle immagini e sui campioni che abbiamo raccolto prima di poter dire se ci sono nuove specie, speriamo di trovarle”, spiegano i ricercatori che hanno diffuso un filmato della spedizione”, spiegano gli esperti.

