Asteroide grande come il Colosseo Quadrato sfiorerà la terra il 27 marzo

È un asteroide di circa 60 metri ed è destinato a passarci molto vicino già nei prossimi giorni. Il suo nome è 2023 DZ2 e sebbene non porti con sé rischi per la Terra in questa sua prossima visita, non altrettanto sembrava per il 2026, quando una – seppur assai limitata – possibilità sembrava esserci di un impatto con il nostro pianeta. Fortunatamente pericolo scampato: un aggiornamento di analisi da parte della Nasa ha portato a ridurre praticamente a zero i rischi di un evento catastrofico.

Il diametro dell’asteroide 2023 DZ2 è di circa 60 metri (58 per la precisione), pari alla grandezza del palazzo della Civiltà Italiana , detto anche Colosseo quadrato, o del palazzo della Civiltà del Lavoro all’Eur di Roma. 2023 DZ2 è tre volte più grande della meteora di Čeljabinsk del 2013, che provocò danni in un’ampia area e ferì 1.500 persone.

L’asteroide 2023 DZ2 passerà vicino alla Terra, a una distanza di circa 170.000 chilometri, meno della metà della distanza media tra la Terra e la Luna. Secondo il Near Earth Coordination Centre dell’Agenzia spaziale europea (Esa), l’asteroide raggiungerà il punto più vicino al nostro pianeta alle 12:15 ora italiana, viaggiando a una velocità di oltre 32.000 chilometri all’ora.