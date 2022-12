Amber Heard rinuncia all’appello nel processo contro Johnny Depp: “Ma non è un’ammissione di colpa”

Amber Heard ha rinunciato a procedere nell’appello contro la condanna al risarcimento di 10,4 milioni di dollari a favore dell’ex marito Johnny Depp per diffamazione. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha detto di aver raggiunto un accordo con condizioni che la soddisfano, ma ha difeso la battaglia portata avanti fino ad ora. La donna ha affermato di non aver “fatto alcuna ammissione” e che l’accordo “non è un atto di concessione”. Ha indicato la sua esperienza con il sistema legale americano come parziale motivo della sua decisione, sostenendo che “le prove abbondanti e dirette che corroboravano la sua testimonianza erano escluse” e che “la popolarità e il potere contavano più della ragione e del dovuto processo”.

“Prendo questa decisione avendo perso la fiducia nel sistema legale americano – ha aggiunto – dove la mia testimonianza non protetta è servita da intrattenimento e cibo per i social media”. Hears aveva presentato ricorso per diffamazione all’inizio di questo mese, ma nella sua dichiarazione pubblica ha fatto notare che “anche se l’appello avesse successo, il miglior risultato sarebbe un nuovo processo in cui una nuova giuria dovrebbe considerare nuove prove. E semplicemente non posso affrontarlo per la terza volta”. Ora l’attrice vorrebbe trascorrere il suo tempo “in modo produttivo e mirato” e non può permettersi di “rischiare un conto impossibile, non solo a livello finanziario, ma anche psicologico, fisico ed emotivo”.

Depp aveva denunciato Heard per diffamazione per un editoriale del 2018 che la donna ha scritto per il Washington Post nel quale lo accusava di abusi domestici. La giuria ha riconosciuto a Depp 10 milioni di dollari di risarcimento danni e 5 milioni di dollari di danni punitivi. “Le donne non dovrebbero affrontare abusi o fallimenti per aver detto la loro verità, ma sfortunatamente non è raro che accada”, ha detto Heard. “Quel che è successo non mi dissuaderà dal dire la verità. Nessuno me lo impedirà. La mia voce rimane per sempre il bene più prezioso che ho”.